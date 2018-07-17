В Чебоксарах вынесли приговор мужчине за нападение на медика скорой

В Чувашии местный житель признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора 40-летнму жителю Чебоксар. Он признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений (п.«а» ч.2 ст.115 УК РФ).

Установлено, что вечером 10 апреля пьяный мужчина ударил по голове сотрудника скорой помощи, который прибыл по вызову для оказания помощи матери нападавшего. Потерпевшему была причинена черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник ударил медика из-за того что тот сделал замечание в связи с тем, что мужчина в его присутствии ударил свою сестру.

Причастность осужденного к инкриминированному преступлению подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевшего, свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ.

Чебоксары, Иван Гридин

Чебоксары. Другие новости 17.07.18

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