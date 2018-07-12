Курящая мать случайно подожгла коляску с младенцем

В Тамбове двухмесячный малыш попал в больницу с сильными ожогами. Как выяснилось, коляска младенца загорелась от сигареты его 19-летней матери.

Инцидент произошел накануне вечером, сообщает пресс-служба местного управления СКР. Мать ребенка курила на балконе, а затем с сигаретой зашла в комнату, пепел попал на коляску, которая тут же вспыхнула.

Мальчика доставили в реанимационное отделение областной детской клинической больницы. Медики диагностировали ожоги 12% тела. Врачи оценивают состояние младенца как стабильно тяжелое.

По данному факту следственными органами СУ СКР Тамбовской области начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и опросили родителей малыша, соседей и родственников семьи. Отмечается, что ранее данная семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

Тамбов, Служба информации РИА «Новый День»

Тамбов. Другие новости 12.07.18

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