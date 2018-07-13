Польский дипломат стал жертвой нападения в самолете Иркутск – Москва

Польского дипломата серьезно избили на борту самолета Иркутск – Москва.

Потасовка произошла 11 июля, когда иностранец возвращался из служебной командировки, передает «Польское радио», ссылаясь на МИД Польши. Обидчик дипломата уже задержан. Им оказался психически неуравновешенный мужчина. После атаки поляку оказали первую помощь, после чего он обратился в полицию.

Подробности инцидента не приводятся. Отмечается лишь, что Варшава призвала Москву объяснить обстоятельства происшествия и привлечь виновного к ответственности.

Варшава, служба информации РИА «Новый День»

Варшава. Другие новости 13.07.18

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