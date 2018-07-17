Под Тулой задержали группировку экстремистов из 20 человек

В Тульской области более 20 человек задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. В ходе обысков была изъята запрещенная литература, а также крупная сумма денег.

Операция по задержанию экстремистов прошла в городе Суворове сразу по нескольким адресам, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. В результате под арест попали более 20 человек, в том числе те, кто приехал из других регионов страны.

По данным правоохранителей, экстремисты состояли в группировке под названием «Партизанская правда». Члены группы вели запрещенную деятельность и проводили лекции экстремистского толка.

В ходе обысков были изъяты крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте. Также обнаружена запрещенная литература. Более того, на компьютере одного из задержанных нашли «план революции 2007-2010 годов».

Тула, Служба информации РИА «Новый День»

Тула. Другие новости 17.07.18

В Екатеринбурге столкнулись два трамвая: есть пострадавшие. / Слабак, предатель и «пудель Путина»: западные СМИ заклеймили Трампа после переговоров с президентом РФ. / В Подмосковье произошел крупный пожар в торговом центре. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»