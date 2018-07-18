В летнем лагере под Тверью отравились десять детей

Воспитанники лагеря «Романтик» в деревне Кобячево Тверской области обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие. Предположительно, дети подхватили кишечную инфекцию. На место происшествия приехали следователи и сотрудники Роспотребнадзора.

По данным регионального управления СКР, десять детей в возрасте от 10 до 12 лет поступили в медицинский пункт в ночь на среду. Сообщение о регистрации случаев заболевания несовершеннолетних с признаками кишечной инфекции поступило и в управление Роспотребнадзора по Тверской области.

В лагерь с проверкой приехали представители СКР, бригада эпидемиологов и санитарных врачей. «Отобраны пробы готовой пищи, продовольственного сырья, питьевой воды, взяты смывы с объектов окружающей среды, проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

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