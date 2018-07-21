Кенийские грабители убили гражданина России

В столице Кении от рук уличных грабителей погиб 45-летний гражданин РФ Андрей Васильев. Полиция разыскивает преступников.

Инцидент произошел в центре Найроби 19 июля, пишет «Лайф». По статистике, 70% всех нападений происходит в столице.

Васильев являлся сотрудником Volvo Motors. Он стоял в пробке, когда на его автомобиль напали грабители. Россиянин пытался отбиться от злоумышленников, тогда они открыли огонь. Мужчина погиб на месте. Его пассажиру, также гражданину России, удалось выбраться из машины.

В настоящее время кенийские правоохранители занимаются розыском преступников, который скрылись с места происшествия, сообщили в посольстве РФ в Кении.

По словам дипломатов, тело погибшего россиянина может быть доставлено на родину уже сегодня.

Найроби, Служба информации РИА «Новый День»

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