По пути из Новосибирска в Томск пропал легкомоторный самолет

Новосибирские и томские спасатели разыскивают легкомоторный самолет Cirrus, который вылетел из Новосибирска, но в пункт назначения не прибыл. По данным транспортной прокуратуры, на борту находился один человек. Местные жители утверждают, что слышали хлопок и звук пикирования над кладбищем.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, самолет в 6:10 по местному времени вылетел из аэропорта Северный, в аэропорт города Томска должен был прибыть в 8:00. Однако до пункта назначение воздушное судно не долетело.

«Поиски ведутся и с воздуха, и на суше, а также вдоль береговой линии реки Обь. Вертолет МИ-8 в составе 6 человек приступил к авиаразведке», – сообщает пресс-служба МЧС. Спасители обследуют территорию Колыванского района, организованы поиски на береговой линии от н.п. Мочище Новосибирского района до границы с Томской областью. Поисковую операцию также проводят томские спасатели.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре проводят проверку. Там уточнили, что на борту находился только пилот. Отмечается, что заявка в органы организации воздушного движения на полет подавалась.

Как пишет НГС, в самолете был Владимир Бардокин, руководитель транспортной компании «ТрансСервис», которая обслуживает нефтегазовую отрасль. По словам источников издания, Бардокин приобрел Cirrus у бывшего владельца, жителя Краснодара Владимира Рязанова.

Тем временем, жители Карьера Мочище сообщили, что в шесть утра слышали звук пикирующего самолета и громкий хлопок. Новосибирские споттеры сообщили, что радиосигнал самолета пропал в районе Заельцовского кладбища.

Новосибирск, Службы информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 25.07.18

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