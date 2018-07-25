Пропавший в Сибири самолет найден, пилот погиб

Спасатели обнаружили обломки пропавшего сегодня легкомоторного самолета Cirrus. Пилот воздушного судна погиб. Возбуждено уголовное дело.

«Самолет найден в лесном массиве Заельцовского района в 14:00 по новосибирскому времени», – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Отмечается, что район поиска был скорректирован благодаря сведениям от очевидцев.

По факту крушения новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть одного человека).

Самолет Cirrus вылетел из Новосибирска в шесть утра, но в место назначения, город Томск, не прибыл. Поисками занимались не только новосибирские, но и томские спасатели. Жители Карьера Мочище сообщили, что утром слышали звук пикирующего самолета и громкий хлопок. Новосибирские споттеры сообщили, что радиосигнал самолета пропал в районе Заельцовского кладбища.

На борту разбившегося самолета был один человек. По данным местных СМИ, речь идет о Владимире Бардокине, руководителе транспортной компании «ТрансСервис», которая обслуживает нефтегазовую отрасль.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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