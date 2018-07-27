Под Смоленском рабочий пытался откопать напарника и убил его экскаватором

В Смоленской области погиб рабочий, когда напарник пытался выкопать его из траншеи. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Миловидово. Двое мужчин копали траншею на территории частного дома, один из них провалился в яму, его засыпало землей. Тогда другой попытался с помощью экскаватора вытащить напарника.

В результате рабочий получил травмы шеи и головы, которые оказались смертельными, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Смоленск, Служба информации РИА «Новый День»

Смоленск. Другие новости 27.07.18

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