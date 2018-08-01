В Москве арестовали антикоррупционеров из ФСБ

В Москве арестованы два офицера управления «М» ФСБ. На основании их рапортов сейчас проводится масштабное расследование во ФСИН, в рамках которого был арестован замдиректора тюремного ведомства Олег Коршунов. По версии следствия, борцы с коррупцией в силовых структурах сами участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке столицы.

Решение об аресте майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова принял Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следователей ГСУ СКР, пишет «Коммерсантъ». Следствие считает, что еще в 2016 году контрразведчики участвовали в афере по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком «На Остаповской» неподалеку от станции метро «Волгоградский проспект». Контрразведчики узнали, что власти решили снести несколько расположенных на рынке павильонов и обратились к их владельцу. Они предложили ему «решить вопрос» с сохранением его бизнеса.

По словам потерпевшего, офицеры потребовали переписать половину фирмы, уставный капитал которой составлял 4,6 млн рублей, на стороннего человека. Власти все же снесли рынок, а его владельцам предложили компенсацию в 90 млн рублей. Старый владелец компании, которому пришлось бы делить деньги с новоявленным компаньоном, посчитал себя обманутым и написал заявление в правоохранительные органы.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) было возбуждено в центральном аппарате Следственного комитета России. Офицеры, которым вменили в вину незаконное завладение активами на 2,3 млн рублей, через адвокатов обжаловали свой арест. «Мой подзащитный не признает вины по предъявленному обвинению», – заявил адвокат Константина Струкова Игорь Копенкин.

Задачей арестованных офицеров было выявление злоупотреблений в тюремном ведомстве. По некоторым данным, оба контрразведчика принимали непосредственное участие практически во всех громких разоблачениях в структуре ФСИН в последние годы. В частности, они входили в группу, занимавшуюся оперативной разработкой экс-главы тюремного ведомства Александра Реймера и его многомиллиардного мошенничества с электронными браслетами, за которое он был осужден на восемь лет лишения свободы.

По данным издания, Сергей Никитюк и его коллеги в рамках проверки ФГУП «Консервный завод ФСИН» в Саратовской области активно собирали информацию не только на его руководителей, но и на курировавшего в то время тыловые вопросы тогдашнего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова. Именно эти данные стали одним из поводов для возбуждения ряда уголовных дел в отношении высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства.

И Сергей Никитюк, и Константин Струков были награждены ведомственными наградами и имели благодарности от руководства службы. При этом, по словам людей из их окружения, офицеры, которым около 30 лет, жили достаточно скромно. Так, майор Никитюк, утверждают они, проживал с тремя детьми в небольшой квартире, а Константин Струков совсем недавно приобрел жилье в ипотеку.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.08.18

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