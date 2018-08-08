Получил за хамское поведение: подробности избиения звезды «Такси» в Москве

Стали известны подробности драки в московском караоке-баре, в результате которой серьезно пострадал французский актер Сами Насери.

Инцидент произошел ночью 5 августа в клубе «Войс» на Тверской улице. По уточненным данным, звезда фильмов «Такси» находился в заведении вместе с братом Биби и путешественником Федором Конюховым. Как пишут СМИ, французский актер и другой посетитель бара, приезжий из Белоруссии, не поделили микрофон для караоке. Выяснение отношений закончилось побоищем. Насери получил от оппонента удар по лицу и был доставлен в больницу. У него диагностировали обширную гематому вокруг левого глаза и поражение всех отделов глаза. Артиста прооперировали в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. По словам директора медучреждения, главный специалист-офтальмолог Минздрава РФ Владимира Нероева, сложная операция прошла успешно, актер чувствует себя хорошо и находится под наблюдением специалистов. Насери предстоит пройти период реабилитации глаза, добавил медик в комментарии РИА «Новости». Ранее сообщалось, что артист получил черепно-мозговую травму.

Тем временем, свою версию потасовки озвучил обидчик актера. По сведениям Telegram-канала Mash, им оказался выходец из Белоруссии Олег Казаков. По его утверждению, именно звезда «Такси» был зачинщиком драки. Казаков уверяет, что француз и его брат буянили в баре и вели себя неадекватно. Сначала они на повышенных тонах разговаривали с официантами, распускали руки, а потом отказались оплатить счет, ссылаясь на то, что им не понравилось обслуживание.

Противник француза утверждает, что актера и его брата безуспешно пытался успокоить его приятель, который даже изъявил желание заплатить по счету компании Насери. Конфликт продолжился на улице с участием администратора и охранников. Наиболее агрессивно вел брат актера. Белорус рассказал, что Биби начал хватать администратора за руки, и тогда он вступился за сотрудника заведения. На подмогу брату пришел актер. Казаков, с его слов, подошел и оттолкнул артиста, но тот сразу набросился на него с кулаками. Началась драка, в которой Насери получил ответный удар в лицо.

Руководство бара подтвердило, что потасовка началась на улице и зачинщиком был Насери: «Наскакивал на оппонентов, вот они и не выдержали», – заявили «МК» в администрации заведения.

Сам Насери разместил пост в своем Instagram, отметив, что чувствует себя хорошо, и прикрепив к сообщению фотографии из бара. Актер опроверг данные о том, что он получил травму головы, и поблагодарил тех, кто не поверил фейковым сведениям о его тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту драку. По некоторым данным, по подозрению в избиении кинозвезды были задержаны трое мужчин.

Стоит отметить, что Насери отметился во Франции участием в различных инцидентах. Его неоднократно наказывали, в том числе давали тюремные сроки, за оскорбления, нанесения побоев и пьяное вождение автомобиля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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