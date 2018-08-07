Травма звезды фильмов «Такси» оказалась тяжелой: актер экстренно прооперирован

В Москве звезда фильмов «Такси», французской актер Сами Насери экстренно прооперирован. Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, травма, полученная после драки с посетителей столичного клуба, оказалась тяжелой.

«В НИИ глазных болезней им. Гельмгольца только что прооперирован известный французский актер Сами Насери», – говорится в сообщении.

Операция прошла успешно, однако Насери пока еще находится под наркозом.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел в ночь на 5 августа в клубе «Войс» на Тверской улице. Французский актер находился в клубе вместе с братом Ларби. Ночью у них случилась перепалка с незнакомцем, и актер получил удар в лицо.

Насери был госпитализирован, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. По факту случившегося проводится проверка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.08.18

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