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Вторник, 7 августа 2018, 12:44 мск

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Клубная жизнь: в Москве звезда фильмов «Такси» стал жертвой нападения

Кадр из фильма «Такси» (1998)

Звезда известных остросюжетных фильмов «Такси» Сами Насери попал в больницу после конфликта с неизвестным в Москве. Инцидент произошел в ночь на 5 августа в клубе «Войс» на Тверской улице, пишет «Московский комсомолец».

Как сообщается, французский артист находился в клубе вместе с братом Ларби. Ночью у них случилась перепалка с незнакомцем, и актер получил удар в лицо.

Насери был госпитализирован. Как уточняет «Рен-ТВ», медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, однако после оказания помощи он уехал из больницы.

По факту случившегося проводится проверка.

Москва, Ольга Ветрова

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