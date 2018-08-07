Клубная жизнь: в Москве звезда фильмов «Такси» стал жертвой нападения

Звезда известных остросюжетных фильмов «Такси» Сами Насери попал в больницу после конфликта с неизвестным в Москве. Инцидент произошел в ночь на 5 августа в клубе «Войс» на Тверской улице, пишет «Московский комсомолец».

Как сообщается, французский артист находился в клубе вместе с братом Ларби. Ночью у них случилась перепалка с незнакомцем, и актер получил удар в лицо.

Насери был госпитализирован. Как уточняет «Рен-ТВ», медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, однако после оказания помощи он уехал из больницы.

По факту случившегося проводится проверка.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.08.18

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