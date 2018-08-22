Схвачены игиловцы, вербовавшие сибиряков в ряды террористов

Сотрудники ФСБ раскрыли в Норильске ячейку сторонников международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), занимавшуюся вербовкой жителей региона в ряды террористов. Об этом в среду сообщает Управление ФСБ России по Красноярскому краю. Радикалы были задержаны чекистами в ходе совместной операции с сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии.

В ведомстве отметили, что задержанные «склоняли и вербовали жителей Красноярского края к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов», а также «публично призывали» к проведению терактов.

Кроме того, добавили в УФСБ, имеются данные, что организаторы ячейки собирались присоединиться к одной из террористических группировок, действующих в Сирии и Афганистане.

Во время обысков в местах проживания задержанных были обнаружены и изъяты устройства связи, через которые велась координация их деятельности, экстремистская литература и банковские карты.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Отмечается, что сейчас подозреваемые дают признательные показания

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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