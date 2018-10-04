Во ФСИН выявлены новые многомиллионные махинации при госзакупках

Трое бывших сотрудников ФСИН попали под уголовное дело. Их уличили в махинациях при закупке компьютеров на 160 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По делу проходят экс-начальник Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ГЦИТОиС ФСИН) Игорь Шайков, его заместители Павел Щетинин и Андрей Краснюков. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, должностные лица ГЦИТОиС ФСИН «вступили в преступный сговор и обеспечили победу в аукционе ФГУП «НТЦ «Атлас». По итогам торгов в 2015 году между госзаказчиком и поставщиком в лице «НТЦ «АТЛАС» заключен государственный контракт на поставку для нужд уголовно-исполнительной системы России 1,5 тыс. персональных компьютеров на общую стоимостью более 160 млн. рублей. «Своими действиями соучастники причинили ущерб бюджету Российской Федерации, выделяемому на нужды ФСИН России», – говорится в сообщении СКР.

Подозреваемых вычислили столичные следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности ФСИН.

Шайков и Красюнков находятся под стражей, им предъявлены официальные обвинения. Щетинин скрылся, он объявлен в федеральный розыск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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