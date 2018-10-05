Маршрутка влетела под встречный автобус под Тверью: погибли 13 человек (ФОТО)

Страшная авария с многочисленными жертвами произошла сегодня утром в Тверской области. В результате лобового столкновения маршрутки и рейсового автобуса, по последним данным МЧС России погибли 13 человек, еще четверо получили тяжелые травмы. Пострадавших транспортируют в больницы.

По данным регионального управления МЧС, ДТП случилось около 07:48 на трассе Тверь – Ржев неподалеку от села Некрасово в Калининском районе. Столкнулись лоб в лоб микроавтобус Ford Transit, ехавший из города Старица, и рейсовый автобус «Лиаз», следовавший из Ржева. В результате аварии погибли 13 человек – водитель и пассажиры маршрутки. В числе пострадавших – водитель «Лиаза».

Скриншот видео телеграм-канала Mash

На месте аварии работают все оперативные службы региона. Для эвакуации пострадавших в больницы задействован вертолет Ми-8 МЧС РФ. Двое пострадавших уже доставлены в областную клиническую больницу в Твери.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. По предварительной информации, маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус. После сильного удара микроавтобус превратился в груду железа.

Тверь, служба информации РИА «Новый День»

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