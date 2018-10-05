Разбившаяся под Тверью маршрутка возила пассажиров незаконно. Возбуждено дело, идут обыски (ФОТО, ВИДЕО)

В Тверской области возбуждено уголовное дело после ужасающего ДТП с участием маршрутки и рейсового автобуса, в котором погибли 13 человек и двое получили тяжелые травмы.

По информации регионального управления Следственного комитета, смертельная авария расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности гибель людей). Расследование дела взял на контроль Центральный аппарат СК РФ. На месте ДТП продолжают работать руководство и следователи регионального управления СКР, а также сотрудники полиции.

В смертельной аварии погибли 13 человек. Фото: ГУ СКР по Тверской области

Известно, что частная компания-владелец маршрутки осуществляла незаконные пассажирские перевозки под видом заказных. Об этом, в частности, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, прибывший на место аварии. В настоящее время в транспортной компании «ТрансАвто» проводятся обыски и изымается документация.

Как сообщал «Новый День», страшная авария произошла в пятницу около 07:40 на трассе Тверь – Ржев неподалеку от деревни Некрасово в Калининском районе Тверской области. Лоб в лоб столкнулись лоб в лоб микроавтобус Ford Transit, ехавший из города Старица, и рейсовый автобус «Лиаз», следовавший из Ржева.

Фото: пресс-служба правительства Тверской области

В результате аварии погибли 13 человек и три человека пострадали, двое из них получили тяжелейшие травмы и сейчас находятся в больнице скорой медицинской помощи в Твери. Все погибшие – пассажиры и водитель микроавтобуса. Один пассажир маршрутки – 19-летний парень – чудом выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Телеграм-канал Mash со ссылкой на выжившего молодого человека сообщает, что водитель микроавтобуса разговаривал за рулем по телефону.

Фото: СУ СКР по Тверской области

По данным правоохранителей, в автобусе находились водитель и два пассажира. Пострадали 48-летний водитель и 64-летняя женщина-пассажир. Все они госпитализированы. Пострадавшая женщина сама добралась до больницы на попутном транспорте, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную ГИБДД. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Причина ДТП устанавливаются

По предварительным данным, водитель маршрутки при обгоне выехал на встречную полосу, но не успел завершить маневр. Микроавтобус на большой скорости влетел в автобус. Удар был такой силы, что «Лиаз» полностью смял левую часть микроавтобуса. Внутри салона маршрутки оторвало пассажирские сидения от пола. Также проверяется версия о технической неисправности микроавтобуса и человеческом факторе – водитель мог уснуть за рулем.

Добавим, что власти Тверской области окажут всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии, сообщает пресс-служба регионального правительства. Большинство жертв ДТП – жители этого региона.

Тверь, служба информации РИА «Новый День»

Тверь. Другие новости 05.10.18

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