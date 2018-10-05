Выжившая в страшном ДТП под Тверью пассажирка автобуса рассказала подробности аварии

Пассажирка автобуса, который попал в жуткое ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Ford Transit в Тверской области, рассказала подробности автокатастрофы. По ее словам, водитель ЛиАЗа пытался уйти от столкновения, но безуспешно.

«Я видела, как Газель (микроавтобус Ford Transit – прим. ред.) выехала навстречу автобусу. По встречной полосе. Водитель автобуса постарался уйти от столкновения, расстояние было небольшое, в пределах 10 метров. Он не смог это сделать. Я слышала, что водитель был жив. Он стонал, просил помощи. Я хотела ему помочь выйти, но его зажало. Потом уже люди из других машин остановились и открыли дверь, мы вышли из автобуса, они оказали нам первую помощь. Они открыли дверь у Газели и вынули оттуда мужчину, он лежал на дороге до приезда МЧС», – приводит слова выжившей пассажирки telegram-канал Mash.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту данного ДТП, в котором 13 человек погибли, еще трое получили травмы, следователи изъяли интересующие документы в ООО «ТрансАвто», сообщили в СКР.

Как сообщал «Новый День», страшная авария произошла в пятницу около 07:40 на трассе Тверь – Ржев неподалеку от деревни Некрасово в Калининском районе Тверской области. Лоб в лоб столкнулись лоб в лоб микроавтобус Ford Transit, ехавший из города Старица, и рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева.

В результате аварии погибли 13 человек, и три человека пострадали, двое из них получили тяжелейшие травмы и сейчас находятся в больнице Твери. Все погибшие – пассажиры и водитель микроавтобуса. Один пассажир маршрутки – 19-летний парень – чудом выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Телеграм-канал Mash со ссылкой на выжившего молодого человека сообщает, что водитель микроавтобуса разговаривал за рулем по телефону.

По данным правоохранителей, в автобусе находились водитель и два пассажира. Пострадали 48-летний водитель и 64-летняя женщина-пассажир. Все они госпитализированы. Пострадавшая женщина сама добралась до больницы на попутном транспорте, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную ГИБДД. Причина ДТП устанавливаются.

По предварительным данным, водитель маршрутки при обгоне выехал на встречную полосу, но не успел завершить маневр. Микроавтобус на большой скорости влетел в автобус. Удар был такой силы, что ЛиАЗ полностью смял левую часть микроавтобуса. Внутри салона маршрутки оторвало пассажирские сидения от пола.

Добавим, что власти Тверской области окажут всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии, сообщает пресс-служба регионального правительства. Большинство жертв ДТП – жители этого региона.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 05.10.18

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