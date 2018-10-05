Прощай, домик в Сочи: экс-главный финансист омской полиции получила за откаты 7 лет с конфискацией имущества

В Омске вынесен приговор по делу экс-начальника Центра финансового обеспечения УМВД по Омской области Ирины Старовиковой, обвиняемой в получении взяток на 28 млн рублей и превышении должностных полномочий. Суд дал бывшей высокопоставленной сотруднице полицейского главка 7 лет колонии, а также наложил штраф в размере взяток и конфисковал квартиру и дом в Сочи. Кроме того, она лишена звания полковника.

Согласно материалам суда и следствия, Старовикова, возглавляя единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд УМВД РФ по Омской области, неоднократно обеспечивала победу компаний знакомого бизнесмена на торгах, проводимых для нужд региональной полиции, для заключения госконтрактов. За свои услуги она брала откаты в размере в размере 8% от суммы госконтракта, а также взятки имуществом, которое использовала в личных целях. Всего, по мнению следователей, Старовикова получила в виде взяток свыше 28 млн рублей и причинила материальный ущерб государству полицейскому главку на сумму свыше 95 млн рублей.

Суд признал ее виновной по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме того, полностью удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба на 95 млн рублей. Осужденная взята под стражу в зале суда.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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