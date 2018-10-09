В Твери следователи возбудили уголовные дела о мошенничестве в медицинской сфере. Как сообщили в Следственном комитете России, мо материалам, предоставленным региональными УФСБ и УМВД России, возбуждены уголовные дела о 12 фактах мошенничества с использованием служебного положения в отношении сотрудников клиники Тверского государственного медицинского университета (ч.3 ст.159 УК РФ).

Медики тверской клиники мошенничали с ФОМС ради выплаты зарплат

По данным следствия, с октября 2015 по май 2018 года 7 медработников клиники Тверского ГМУ, в том числе ее руководство, используя служебное положение в корыстных целях, заполнили 15 медицинских карт круглосуточного стационара на имя не менее 12 пациентов. В эти документы они внесли заведомо ложные сведения о прохождении лечения в клинике. Фактически же указанные граждане в клинике не находились и лечения не получали.

Медработники ежемесячно направляли фальсифицированные сведения об операциях в территориальный ФОМС Тверской области. В результате за якобы оказанную помощь страховые организации перечислили на лицевой счет ТГМУ более 1 млн 782 тыс. рублей. Эти средства были направлены на выплату зарплат сотрудникам клиники, в том числе подозреваемым по уголовному делу.

Уголовные дела соединены в одно производство, шесть подозреваемых задержано, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Одному подозреваемому избрана подписка о невыезде. Сотрудникам СКР предстоит также выяснить причины и условия, способствующие произошедшему.

Тверь, Иван Гридин

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