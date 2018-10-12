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Пятница, 12 октября 2018, 15:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Сочинского чиновника уличили в превышении полномочий на 123 млн рублей

В Сочи следователи выявили факт коррупции в администрации города. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ) при заключении муниципальный контрактов заподозрили заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Виталия Петренко.

В частности, речь идет о превышении полномочий при заключении контрактов на приобретение жилья для переселения граждан из аварийных домов. По версии следствия, ещё будучи директором данного департамента, он неправомерно израсходовал 123 млн рублей из городского бюджета. Эти средства пошли на покупку жилых помещений, не отвечающих требованиям. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, изымается необходимая документация

Сочи, Иван Гридин

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