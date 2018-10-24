Силовики провели обыски и выемку документов в мэрии Сочи

Правоохранители в среду провели обыски и выемку документов в администрации Сочи.

Следственные действия прошли в кабинетах вице-мэра, директора департамента строительства мэрии Ивана Бомбергера и руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что оба высокопоставленных чиновника задержаны.

В пресс-службе горадминистрации подтвердили информацию об обысках в кабинетах чиновников.

Бомбергерг подозревается в незаконной выдаче разрешений на строительство, сообщает сочинский «Макс Портал». По его данным, обыски проводятся по двум десяткам адресам городских чиновников и руководителей муниципальных предприятий.

Напомним, в апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука: чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. В октябре СМИ сообщили о задержании по делу о коррупции первого вице-мэра города Сергея Юрина, бывшего первого вице-мэра Анатолия Рыкова и замдиректора городского департамента экономики и стратегического развития Александр Иванов.

СКР, в свою очередь, сообщил о возбуждении уголовного дела против замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сочи Виталия Петренко. Его уличили в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ) при заключении муниципальных контрактов на приобретение жилья для переселения граждан из аварийных домов. По версии следствия, еще будучи директором данного департамента, он неправомерно израсходовал 123 млн рублей из городского бюджета. Эти средства пошли на покупку жилых помещений, не отвечающих требованиям.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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