СКР раскрыл причину массового задержания чиновников Сочи и опубликовал видео обысков в мэрии

Следственный комитет России опубликовал видео с мест масштабных обысков в Сочи в рамках расследования коррупционных дел.

Ранее сегодня сообщалось, что в ходе следственных действий в среду, 24 октября, были задержаны вице-мэр Иван Бомбергер, главный архитектор города Владимир Маслов и руководитель МУП «Водоканал» Сергей Винарский.

На обнародованных СКР кадрах видно, как оперативник извлекает из черного пластикового пакета на рабочий стол два десятка пачек пятитысячных купюр и две пачки двухтысячных банкнот

Здесь и далее скриншоты видео СКР

На других кадрах ведется допрос: следователь объявляет подозреваемому о задержании в рамках ст. 91 УПК. Герой видео неразборчиво представил свое имя и фамилию.

В сообщении СКР говорится, что сотрудники Следственного комитета «масштабные следственные действия в Сочи в рамках уголовных дел, возбужденных по коррупционным преступлениям». В ведомстве не уточнили имена фигурантов, в отношении которых ведется расследование.

Позже Следственный комитет подтвердил задержание Бомбергера и других служащих мэрии города-курорта.

Следователь допрашивает Бомбергера

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» (ч.1 ст.286 УК РФ). По версии следствия, вице-мэр незаконно выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, тем самым создав угрозу возникновения аварийной ситуации на сетях и прекращения подачи электроэнергии.

Видео с допроса вице-мэра

Главный архитектор Сочи, директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства горадминистрации Владимир Малов стал фигурантом уголовного дела о халатности. По данным следствия, в сентябре 2016 года чиновник не проверил соответствие требованиям технических и градостроительных регламентов при вводе в эксплуатацию многоквартирника, принадлежащего ООО «Ливадия», и согласовал мировое соглашение с организацией. При этом строительство жилого дома не было завершено, а сам объект оказался не оборудован системой противопожарной защиты.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Сочи Мугдина Чермита. По версии следствия, он необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного многоквартирного дома, который подлежал сносу.

Директор «Водоканала» Сергей Винарский уличен в необоснованном заключении договора на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

Также под уголовное преследование попал судебный пристав Адлерского районного отдела Сочи краевого управления ФССП России. Его обвиняют в бездействии, проявившемся в том, что тот не заставил «должника исполнить требования о сносе дома в рамках исполнительного производства». В отношении пристава возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

В СКР добавили, что на рабочих местах фигурантов и по местам их жительства проведены обыски. Замглавы администрации Сочи, судебный пристав и директор МУП «Водоканал» задержаны. Следствие готовит обращение в суд об избрании в отношении них мер пресечения в виде ареста. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений.

Москва, Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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