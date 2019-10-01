Экс-главу водоканала Сочи обвинили в злоупотреблениях почти на 70 млн рублей

В Сочи возбуждены уголовные дела в отношении экс-директора МУП «Водоканал» по подозрению в совершении двух эпизодах превышения должностных полномочий (чч.1, 3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, будучи главой муниципального предприятия, знал о необходимости согласования сделок с администрацией города. Несмотря на это, он заключил с одной из коммерческих организаций экономически необоснованный договор на оказание услуг по хранению имущества предприятия.

В итоге предприятие получило более 500 тыс. рублей, а у МУПа возникла кредиторская задолженность в размере более 55 млн рублей. Кроме того, обвиняемый не принял мер к урегулированию возникшей задолженности и недопущению нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду. Действия обвиняемого повлекли для предприятия тяжкие последствия.

Кроме того, фигурант с сентября по декабрь 2017 года, не имея законных оснований на изменение порядка технологического присоединения объектов капстроительства к сетям водоснабжения и водоотведения, не направил в орган местного самоуправления соответствующее предложение о включении в программу необходимых мероприятий и не отложил заключение безвозмездных договоров с потребителями. Более того, мужчина понимал, что предприятие не получит за подключение новых абонентов оплаты. В результате МУП «Водоканал» не получило более 2 млн рублей, что повлекло тяжкие последствия.

Помимо этого, в сентябре 2018 года руководитель, несмотря на наличие в штате предприятия сотрудников правового управления, заключил договоры на оказание юридических услуг со сторонней организацией и оплатил оказанные услуги, чем нанес ущерб свыше 9 млн рублей.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст.286 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК продолжают проводить необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 01.10.19

Тюменцы заявили в Следственный комитет о новых случаях незаконного изъятия органов. / Виновник смертельного ДТП на Малышева пробудет в СИЗО до февраля (ФОТО). / Десятиклассник скончался на уроке физкультуры на Алтае. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»