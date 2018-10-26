Зампрокурора Башкирии попался на крупной взятке и пытался сбежать из России (ФОТО)

Первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Его задержали в столичном аэропорту Шереметьево при попытке покинуть Россию. Об этом сообщает Следственный комитет России. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие готовит ходатайство в суд об аресте зампрокурора.

Подозреваемый во взяточничестве зампрокурора Башкирии Олег Горбунов, фото: СКР

По делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), также проходит замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью республиканской прокуратуры Артур Шаретдинов.

По версии следствия, в прошлом году Горбунов и Шаретдинов получили от первого замглавы администрации Уфы взятку в 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц при реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. Впоследствии незаконное постановление зампрокурора было отменено заместителем Генпрокурора РФ.

По данным СКР, Горбунов пытался сбежать из России через аэропорт Шереметьево, но был задержан сотрудниками Следственного комитета и ФСБ.

В настоящее время задержанного везут в СКР для проведения следственных действий.

Москва, Уфа, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Уфа. Другие новости 26.10.18

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