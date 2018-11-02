В Забайкалье экс-чиновники получили за откаты 24,5 года «строгача» на двоих

В Забайкалье суд вынес приговор трём бывшим руководителям государственного краевого казенного учреждения «Служба единого заказчика»: экс-директору Геннадию Литвинцеву, бывшему главному инженеру Константину Выжлову и бывшему заместителю директора Максиму Майорову.

Как сообщили в пресс-службе СКР, Литвинцев и Выжлов признаны виновными в восьми фактах получения взяток в крупном и особо крупном размерах, организованной группой (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ). Помимо этого Литвинцеву предъявлено обвинение еще по двум эпизодам получения взяток в крупных размерах. Майорова также обвиняли по двум фактам оказания Литвинцеву и Выжлову посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1. УК РФ).

Установлено, что в 2013-2016 годах, занимая руководящие должности в ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края, которое контролирует исполнение госконтрактов на строительство автодорог, объектов ЖКХ, здравоохранения, образования, промышленного и гражданского строительства, использовали свои полномочия для получения взяток. Деньги они получали в виде так называемых откатов при заключении и исполнении госконтрактов.

Выжлов занимался поиском подрядчиков, готовых платить откаты, помогал в успешном прохождении ими аукционов и заключении контрактов, лично получал от них взятки. Литвинцев, являясь директором ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края, подписывал контракты с взяткодателями, обеспечивал им покровительство по службе при посредничестве Майорова, распределял суммы взяток, которые передавались ему Майоровым и Выжловым.

Минимальная сумма «отката» для Литвинцева и его соучастников составила 250 тысяч рублей за заключение контракта стоимостью 2,5 млн рублей на выполнение работ по консервации здания церкви в селе Калинино Нерчинского района. Максимальная сумма взятки обвиняемым составила 12,5 млн рублей за контракт на строительство жилья семьям, пострадавшим от пожаров в 2015 году.

Взятки фигуранты дела получали как в служебных кабинетах ГКУ «Служба единого заказчика», так и в автомобилях и на квартирах взяткодателей в Чите. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ по Забайкальскому краю.

Следствием доказано, что с марта 2014 по май 2016 года обвиняемые договорились об откатах на сумму более 50 млн рублей, но успели получить лишь часть взяток этих денег – около 18,4 млн рублей, после чего уволились из ГКУ «Служба единого заказчика» и покинули регион.

Приговором суда Литвинцеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в 60 млн рублей. Литвинцев также лишён государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Выжлову назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы со штрафом в сумме 24 млн. Литвинцев и Выжлов будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Майорову назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 02.11.18

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