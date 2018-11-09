Красноярские силовики задержали бывшего первого заместителя министра социальной политики Красноярского края Наталью Колягину, ее бывшую подчинённую – начальника отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных и военнослужащих Ольгу Гилеву и двоих ее родственников – 69-летнего свекра и 45-летнего брата мужа.

Красноярских чиновников заподозрили в наживательстве на ветеранах

Как сообщили в пресс-службе СКР, их подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере должностным лицом с использованием служебного положения (ч.4 ст.159 УК РФ). 8 ноября по месту жительства подозреваемых при силовой поддержке УФСБ России по Красноярскому краю состоялись обыски, в ходе которых изъяты чайники и мультиварки, аналогичные по спецификации с теми, что приобреталась в прошлые годы в качестве подарков для ветеранов Великой отечественной войны.

Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время суд примет решение об избрании меры пресечения. В отношении 69-летнего родственника избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Следователи считают, что с февраля по июнь 2018 года чиновницы заключили 25 госконтрактов на приобретение подарков для ветеранов ВОВ с коммерческой фирмой «Ника», которой фактически руководили родственники Ольги Гилевой – отец и брат мужа. Установлено, что полностью был исполнен лишь один контракт на сумму до 100 тысяч рублей, еще два исполнены частично. Остальные контракты не были исполнены, а более 2,1 млн рублей подозреваемые присвоили себе. В ближайшее время всем четверым подозреваемым будет предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 09.11.18

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