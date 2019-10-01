Красноярского экс-министра заподозрили в наживательстве на ветеранах

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра социальной политики по региону Галины Пашиновой. Ее подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, дело было возбуждено по материалам регионального управления Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, в марте 2018 года подозреваемая и ряд подчиненных ей чиновников из министерства социальной политики Красноярского края пошли на сговор ради хищения средств из краевого бюджета, выделенных на приобретение подарков ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Ущерб от действий злоумышленников превысил 2 млн рублей.

В ходе доследственной проверки экс-министр свою причастность к совершению преступления отрицала. В настоящее время органами следствия устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал «Новый День», в ноябре 2018 года следователи сообщили, что по их версии, подозреваемая вместе с сообщниками с февраля по июнь 2018 года заключила 25 госконтрактов на приобретение подарков для ветеранов ВОВ с коммерческой фирмой «Ника», которой фактически руководили родственники одной из чиновниц. Установлено, что полностью был исполнен лишь один контракт на сумму до 100 тысяч рублей, еще два исполнены частично. Остальные контракты не были исполнены, а более 2,1 млн рублей подозреваемые присвоили себе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.10.19

Московская полиция подала в суд на оппозицию: в ответчиках – семь политиков. / Замгубернатора Тюменской области пытается засудить инвалида. / Лобовое столкновение на трассе «Таврида»: погибли три человека, еще 5 ранены (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»