Выпили весь алкоголь и загадили кусты: норвежцы пожаловались на солдат НАТО

В Норвегии прошли учения солдат НАТО, итогами которых остались недовольны местные жители. Они заявили, что военнослужащие выпили в барах весь алкоголь, а также справляли нужду в неположенных местах.

За время учений на военных поступило 442 жалобы от местных жителей, передает телеканал NRK. В частности, в Рейкьявике в нескольких барах в центре города закончился алкоголь, а пивоваренным заводам пришлось отправить в заведения дополнительный запас горячительных напитков.

Кроме того, жители жаловались, что солдаты без стеснения справляли нужду вблизи детских садов, школ и спортивных объектов. «Это ужасно. Это вопрос соблюдения элементарных правил приличия. Солдаты облегчаются, а мы должны за ними убирать», – сообщила майор Вооруженных сил Норвегии Марианна Бе.

В свою очередь местные фермеры пожаловались, что тяжелая военная техника повредила их поля, а прилегающие территории завалены мусором.

Представитель НАТО Эйстейн Малкенес Кварвинг принес извинения за «незапланированные инциденты».

Напомним, учения военных Североатлантического альянса проходили с 25 октября по 7 ноября, в них были задействованы 50 тысяч военных, около 250 самолетов, 65 судов и 10 тысяч автомобилей.

Рейкьявик, Служба информации РИА «Новый День»

Рейкьявик. Другие новости 12.11.18

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