В Сочи из-за сильных ливней рухнул автомобильный мост

Сильными дождями подмыло опоры моста через реку Чахцуцыр в Сочи, в результате часть путепровода обрушилась. Сотрудники полиции перекрыли движение.

Обрушение произошло в селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе, сообщается на сайте регионального управления МВД. «В настоящее время на месте сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку движения автотранспорта, который направляется по альтернативным путям объезда», – говорится в сообщении.

Этой осенью на Кубани проливные дожди стали причиной схода селей и разрушений инфраструктуры. Ранее из-за разгула стихии пострадали жители 25 населенных пунктов Туапсинского и Апшеронского районов, а также жители Большого Сочи. Жертвами непогоды стали шесть человек, различные травмы получили 138 человек, еще двое пропали без вести.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 14.11.18

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