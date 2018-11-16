Персональные данные россиян оказались в свободном доступе в МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) по предоставлению госуслуг в Москве могут стать местом утечки персональных данных россиян. В ряде столичных МФЦ обнаружены в открытом доступе копии паспортов посетителей, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов и банковских реквизитов, что несет серьезные риски для их обладателей.

В каждом МФЦ есть общедоступные компьютеры, подключенные к сканеру. Любой посетитель может воспользоваться им самостоятельно, к примеру, для загрузки копий документов на портал «Госуслуги». Однако клиенты многофункциональных центров зачастую забывают удалить эти файлы. Сотрудники МФЦ также этого не делают, сообщает «Коммерсантъ» после того, как сотрудники издания проверили некоторые МФЦ. Таким образом, в открытом доступе в ряде столичных МФЦ хранятся персональные данные населения. Скан-копии документов любой желающий может скачать на флешку или же отправить себе по электронной почте.

В пресс-службе центров госуслуг Москвы сообщили, что подключенные к сканерам компьютеры не имеют полного доступа в интернет, а сотрудники должны удалять данные раз в день – согласно внутренним правилам. Однако один из источников издания отметил, что это правило нередко нарушается.

В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что МФЦ обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности, согласно закону «О персональных данных».

Копии документов, хранящиеся в открытом доступе, можно легко продать через интернет для использования для рекламных рассылок, а также для оформления микрозаймов в МФО и даже для получения доступа к средствам на счетах граждан, указывают опрошенные издание эксперты.

В то же время получить компенсацию в случае ущерба от передачи персональных данных нелегко. По словам эксперта RTM Group Евгения Царева, компенсация возможна лишь в случае, если удастся доказать прямую связь между сканированием документов в МФЦ и полученным ущербом, что практически нереально. Суд, вероятно, увидит в действиях самого человека небрежное отношение к документам, отметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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