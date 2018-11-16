В Госдуме призвали Роскомнадзор проверить сведения об утечке личных данных россиян в МФЦ

В Госдуме предложили Роскомнадзору проверить информацию о небезопасном хранении в МФЦ Москвы персональных данных клиентов. Ранее сообщалось, что любой желающий может получить на общедоступных компьютерах многофункциональных центров госуслуг доступ к скан-копиям документов посетителей.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя RNS эту информацию, заявил, что Роскомнадзор должен проверить данные сведения и отреагировать в случае их подтверждения.

Депутат напомнил про официальное заявление МФЦ Москвы о том, что персональные сведения не находились в доступе в интернете. Однако, указал он, личные данные клиентов «находились исключительно в зоне доступа самих МФЦ, в которых люди сканировали документы для внутреннего пользования МФЦ».

«В любом случае это тоже есть факт нарушения, – подчеркнул парламентарий. – Я думаю, что Роскомнадзор должен проверить подобного рода факты и определенным образом отреагировать в рамках своих полномочий».

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что корреспонденты издания проверили некоторые центры госуслуг Москвы и обнаружили на компьютерах с общим доступом скан-копии паспортов посетителей, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов и банковских реквизитов. Отмечалось, что посетители многофункциональных центров зачастую забывают удалить эти файлы, сотрудники МФЦ также этого не делают, хотя обязаны удалять данные раз в день.

В ГБУ МФЦ Москвы опровергли данные сведения, заявив, что администраторы столичных центров госуслуг раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров. Чиновники обратили внимание на то, что говорится, что в статье «Ъ» не уточняется, в каких конкретно центрах госуслуг сотрудники издания обнаружили персональные данные. Кроме того, в ведомстве отметили, что в МФЦ не поступал запрос по вопросу нарушения сотрудниками центров госуслуг внутренних правил в части удаления информации с компьютеров в зоне электронных услуг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.11.18

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