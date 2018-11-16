В МФЦ ответили на сообщение об утечке паспортных данных клиентов

В МФЦ госуслуг Москвы отреагировали на информацию о том, что на общедоступных компьютерах в многофункциональных центрах можно найти в открытом доступе сканы паспортов и других документов. В ведомстве опровергли данные сведения, заявив, что администраторы столичных центров госуслуг раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров. Кроме того, в МФЦ возложили на посетителей ответственность за утечку данных.

Ранее сегодня газета «Коммеррсантъ» сообщила, что корреспонденты издания проверили ряд центров госуслуг Москвы и обнаружили на компьютерах с общим доступом скан-копии паспортов посетителей, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов и банковских реквизитов. Отмечалось, что посетители многофункциональных центров зачастую забывают удалить эти файлы, сотрудники МФЦ также этого не делают, хотя обязаны удалять данные раз в день.

В официальном опровержении данной информации ГБУ МФЦ Москвы говорится, что в статье «Ъ» отсутствует информация, в каких «конкретно центрах госуслуг сотрудники издания обнаружили персональные данные». При этом в сообщении отмечается, что «запрос по вопросу нарушения сотрудниками центров госуслуг внутренних правил в части удаления информации с компьютеров в зоне электронных услуг в ГБУ МФЦ города Москвы не поступал».

МФЦ уверяет, что компьютеры общего пользования не имеют полного доступа в интернет. Однако сами компьютеры доступны всем желающим, и некоторые заявители оставляют на них скан-копии документов и личные данные. «Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования», – подчеркивается в сообщении. В ведомстве при этом заявили, что «ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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