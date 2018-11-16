В Алтайском крае по обвинению в получении взятки в особо крупном размере арестованы начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и его бывший коллега. Как сообщили в пресс-службе СКР, в зависимости от роли каждого, их обвиняют во взяточничестве и в посредничестве в получении взятки (ч.6 ст.290, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

На Алтае главный антикоррупционер попался на многомиллионной взятке

По версии следствия, в июле-сентябре 2018 года начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю при посредничестве своего бывшего коллеги получил от предпринимателя взятку в размере 5 млн рублей. За незаконное вознаграждение высокопоставленный полицейский распорядился прекратить оперативно-разыскные мероприятия и иные проверки возможных нарушений закона в деятельности возглавляемых бизнесменом предприятий.

Факт противоправной деятельности должностного лица выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю совместно с коллегами из ГУ СБ МВД России. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального ФСБ и ГУ СБ МВД России, которые провели обыски по месту жительства, в служебных помещениях по месту работы, а также на иных объектах предполагаемых коррупционных связей обвиняемых.

Суд Барнаула в качестве меры пресечения избрал для обвиняемых арест. Силовики проводят следственно-оперативные действия для установления иных фактов противоправной деятельности обвиняемых. Расследование продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 16.11.18

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