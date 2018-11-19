Сотрудники Новоалександровского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставропольскому краю расследуют уголовные дела в отношении 48-летней исполняющей обязанности руководителя бюро № 17 филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» и 44-летнего врача по медико-социальной экспертизе этого же учреждения.

На Ставрополье медики торговали инвалидностями

Как сообщили в пресс-службе СКР, их подозревают в двух эпизодах получения взятки группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ), а также в шести эпизодах получения взяток (ч.1 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, с ноября по декабрь 2017 года подозреваемые систематически получали от граждан взятки в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей за принятие решений об установлении группы инвалидности. Данные противоправные действия совершались ими как в составе группы лиц по предварительному сговору, так и самостоятельно. Следователям удалось зафиксировать получение подозреваемыми незаконных денежных вознаграждений на общую сумму 136 тысяч рублей.

В настоящее время следствием проводится работа по закреплению доказательственной базы, а также принимаются меры к установлению иных аналогичных фактов противоправной деятельности должностных лиц вышеуказанного бюро медико-социальной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Иван Гридин

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