В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали не ту ногу

В Воронеже скончалась 89-летняя пенсионерка, которая ранее перенесла ампутацию обеих ног. Информацию подтвердили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

По словам источника, пенсионерка скончалась в палате больницы №3. В последнее время пациентка находилась в плохом состоянии, пила и ела с трудом, передает «Интерфакс».

Как писал «Новый День», ранее в Воронеже была организована доследственная проверка по заявлению родственников 89-летней женщины о ненадлежащем оказании ей медпомощи в одной из больниц города. Сын пострадавшей сообщил, что 4 ноября 2018 года его мать перенесла операцию по ампутации ноги в Воронежской городской клинической больнице № 3, куда женщина поступила в порядке экстренной госпитализации.

Однако после завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось. Затем хирурги провели еще одну операцию по ампутации правой ноги. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

В свою очередь в региональном департаменте здравоохранения встали на сторону врачей и пояснили, что избранная хирургами тактика лечения соответствовала ситуации и спасла пациентке жизнь.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

Воронеж. Другие новости 21.11.18

В Крыму у посёлка Гвардейское произошло крупное ДТП со смертельным исходом. / Молодежный портал тюменского правительства намекнул, что Менделеев достоин «Рощино», потому что помог изобрести наркотики (ФОТО). / В Норвегии футбольного арбитра обвиняют в совращении 300 мальчиков. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»