В Воронеже хирурги ампутировали женщине не ту ногу

В Воронеже организована доследственная проверка по заявлению родственников 89-летней женщины о ненадлежащем оказании ей медпомощи в одной из больниц города. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, сын пострадавшей сообщил, что 4 ноября 2018 года его мать перенесла операцию по ампутации ноги в Воронежской городской клинической больнице № 3, куда женщина поступила в порядке экстренной госпитализации.

Однако после завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По данным местных СМИ, у женщины была диагностирована гангрена. Со слов врачей, поражены были обе нижние конечности, но почему была проведена ампутация не обеих ног, а лишь одной, при том менее поврежденной, пока остается непонятным.

По данному факту организована процессуальная проверка, в рамках которой незамедлительно проведен осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы родственников, очевидцев произошедшего, приняты объяснения у медицинских работников, запрошена документация из всех лечебных учреждений, указанных заявителем, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Воронеж, Иван Гридин

Воронеж. Другие новости 07.11.18

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