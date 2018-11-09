В США врач спутал здоровую почку с опухолью и удалил ее

Во Флориде хирург по ошибке удалил пациентке здоровую почку, перепутав ее со злокачественным новообразованием.

51-летняя Морин Пачеко пострадала от действий неумелого хирурга. Она отравилась в больницу для проведения операции на спине. Женщина долгое время страдала от болей после перенесенной травмы, полученной в автомобильной аварии, пишет Mirror.

Когда хирург сделал надрез, он самостоятельно поставил диагноз и удалил то, что, по его мнению, было раковой опухолью. При этом пациентку не поставили в известность о том, что она лишилась органа.

Спустя месяц патологоанатом заключил, что удаленный орган был абсолютно здоровым. Теперь хирургу грозят огромные штрафы, возможно, ему запретят заниматься медицинской деятельностью.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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