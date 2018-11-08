Делом об ампутации не той ноги в больнице Воронежа занялся СКР

По инициативе следственных органов СК России по Воронежской области уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки, ранее возбужденное полицейскими, передано для дальнейшего расследования в СКР.

Как сообщили в пресс-службе СКР, решение было принято в связи с широким общественным резонансом и с учетом особой сложности расследования случившегося, выяснения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления.

Как писал «Новый День», ранее в Воронеже была организована доследственная проверка по заявлению родственников 89-летней женщины о ненадлежащем оказании ей медпомощи в одной из больниц города. Сын пострадавшей сообщил, что 4 ноября 2018 года его мать перенесла операцию по ампутации ноги в Воронежской городской клинической больнице № 3, куда женщина поступила в порядке экстренной госпитализации.

Однако после завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По данным местных СМИ, у женщины была диагностирована гангрена. Со слов врачей, поражены были обе нижние конечности, но почему была проведена ампутация не обеих ног, а лишь одной, при том менее поврежденной, пока остается непонятным.

Воронеж, Иван Гридин

Воронеж. Другие новости 08.11.18

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