Планировали убивать силовиков и бизнесменов: ФСБ обезвредила ячейку экстремистов

Федеральной службой безопасности совместно с полицией членов религиозно-экстремистской ячейки, планировавших убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей в Кабардино-Балкарии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Спецоперация была проведена в Майском районе республики. «При задержании бандиты оказали вооруженное сопротивление. В ходе боестолкновения трое преступников получили ранения, несовместимые с жизнью, один задержан. При осмотре места происшествия изъяты оружие и средства поражения», – говорится в сообщении.

По факту оказания вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов Следственным управлением СК России по КБР решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям УК 208 («Организация незаконного вооруженного формирования»), 317 («Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и 222 («Незаконный оборот оружия»).

Нальчик, служба информации РИА «Новый День»

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