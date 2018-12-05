«Выпил и стал чудить»: сбежавший с автоматом сотрудник ВОХР заблудился в лесу и готов сдаться

Сотрудники полиции продолжают розыск сотрудника ВОХР Юрия Петрова, который накануне сбежал с автоматом Калашникова и двумя рожками со стратегического объекта в городе Муроме Владимирской области. Дезертира удалось отыскать журналистам. Беглец сообщил по телефону, что ехал на машине всю ночь, попал в лесную глушь и не знает как выбраться.

До Петрова дозвонился корреспондент «Московского комсомольца». Охранник заявил, что не собирается ни на кого нападать. По его словам, автомат лежит рядом с ним на сидении. Петров не смог точно сказать, где он находится – во Владимирской или Московской области, так как заблудился.

Мужчина объяснил, что самовольно оставил пост на мосту после употребления алкоголя. «Выпил, начудил. Сам должен решить, как выйти из этой истории», – приводит издание слова беглеца.

При этом охранник опроверг информацию о том, что у него есть кредиты и что он «проиграл две квартиры», назвав это фантазиями. Петров отметил, что с его семьей всё хорошо, просто «навалилось всё». По его словам, сейчас он думает, как выбраться из леса и сдаться полиции.

Как сообщал РИА «Новый День», охранявший мост в Муроме вооруженный мужчина 1957 года рождения вечером во вторник, 4 декабря, самовольно покинул пост и скрылся на черной «восьмерке». В последний раз его видели в Московской области. Отмечалось, что полиция ввела план «Сирена» для поиска дезертира.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.18

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