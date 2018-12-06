Сбежавший из Мурома с автоматом охранник обнаружен в лесах Подмосковья

В Подмосковье в лесном массиве с огнестрельными ранениями обнаружен 61-летний работник военизированной охраны, сбежавший накануне со своего поста в Муроме с автоматом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, накануне в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки. Установлено, что он является работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве города Гжель Раменского района.

Организована доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уточняет «Интерфакс», мужчина скончался от полученных ранений. Отмечается, что он покинул свой пост на железнодорожном объекте в Муроме, вооруженный автоматом АКМ. По предварительным данным, причиной поступка стали семейные неурядицы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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