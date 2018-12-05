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Среда, 5 декабря 2018, 13:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Полиция проверяет информацию о дезертире с автоматом в Подмосковье

Полиция в Подмосковье проверяет информацию о том, что сбежавший во Владимирской области вооруженный сотрудник военизированной охраны находится в Московской области. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Ранее СМИ сообщали, что вечером 4 декабря в Муроме 61-летний сотрудник ВОХР самовольно покинул охраняемый стратегический объект – мост, прихватив с собой автомат Калашникова и 60 патронов, и предположительно направился в Москву. Дезертир передвигается на автомобиле ВАЗ-2108 черного цвета.

В последний раз беглец был замечен в Ленинском районе Подмосковья, сообщил источник ТАСС. По его данным, для задержания сбежавшего охранника в столице объявлен план «Перехват». Однако в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве эту информацию не подтвердили.

Собеседник агентства назвал имя сбежавшего охранника – это Юрий Петров 1957 года рождения. По данным РЕН ТВ, он был одет в серую камуфляжную форму, полуваленки и черную шапку с кокардой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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