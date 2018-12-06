В США скончался еще один мигрант из России

В иммиграционной тюрьме США скончался 56-летний россиянин Герман Волков. Мужчина ожидал депортации, так как его виза была просрочена.

Как сообщили в Управления по иммиграционной и таможенной политике (ICE), причиной смерти гражданина России в госпитале города Джексонвиль в штате Флорида стала остановка сердца. Он находился под наблюдением врачей, но медики не смогли его спасти.

Волков с декабря прошлого года ожидал депортации под стражей. Отмечается, что россиянин был неоднократно судим.

На прошлой неделе гражданин РФ Мергенсан Амар скончался в медицинском центре Св. Джозефа в городе Такома, штат Вашингтон. По словам врачей, мужчина пытался покончить собой и был подключен к аппарату жизнеобеспечения, однако его мозг перестал функционировать.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 06.12.18

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