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Четверг, 29 ноября 2018, 09:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

В США скончался заключенный из России

В США умер гражданин России. Он находился в заключении по обвинению в незаконном пересечении границы.

Как сообщили в российском посольстве, гражданин РФ М. Д. Амар скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в городе Такома, штат Вашингтон. В настоящее время дипведомство выясняет обстоятельства и причины смерти россиянина.

«Проживающие в России родственники о кончине гражданина проинформированы», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

По данным американских СМИ, Амар был задержан после попытки незаконно проникнуть в страну. Он провел в заключении почти год, ожидая депортации. Уточняется, что Амар ранее объявлял голодовку, а также предпринимал попытки покончить с собой.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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