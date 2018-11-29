В США скончался заключенный из России

В США умер гражданин России. Он находился в заключении по обвинению в незаконном пересечении границы.
Как сообщили в российском посольстве, гражданин РФ М. Д. Амар скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в городе Такома, штат Вашингтон. В настоящее время дипведомство выясняет обстоятельства и причины смерти россиянина.
«Проживающие в России родственники о кончине гражданина проинформированы», – говорится в сообщении посольства в Facebook.
По данным американских СМИ, Амар был задержан после попытки незаконно проникнуть в страну. Он провел в заключении почти год, ожидая депортации. Уточняется, что Амар ранее объявлял голодовку, а также предпринимал попытки покончить с собой.
Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»
Вашингтон. Другие новости 29.11.18
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