Следователи задержали зампреда правительства Чувашии за должностные злоупотребления

В отношении министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии – зампреда республиканского кабмина Владимира Аврелькина возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстных побуждений, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. Следственным органом Владимир Аврелькин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Чебоксары, Иван Гридин

Чебоксары. Другие новости 14.12.18

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