Дети брянских чиновников отдохнули в Турции на средства благотворительного фонда

В Брянской области разгорелся скандал после того, как стало известно, что дети местных чиновников поехали на отдых в Турцию за счет средств благотворительного фонда. Изначально предполагалось, что путевки раздадут нуждающимся. Историей заинтересовались в прокуратуре.

Первым о случившемся сообщил портал klintsy.info. 50 детей из Клинцов отправились на отдых в турецкий город Демре за счет средств фонда имени дипломата Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей в путешествие отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.

В частности, в Турцию поехали дети мэра города Олега Шкуратова и его заместителя Людмилы Лубской. В Сеть попало видео, на котором чиновники искренне удивляются, что их обвиняют в несправедливом распределении путевок. «А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?», – с недоумением спрашивает Лубская.

Глава города Клинцы Олег Шкуратов также заявил, что не видит ничего зазорного «в том, что поехали те или иные дети». Мэр подчеркнул, что его дочь получила путевку, поскольку она является призером и победителем соревнований по легкой атлетике на областном и районном уровнях. «По моим данным, фонд не ставил условий [отправки больных детей]», – заключил градоначальник.

Однако в прокуратуре доводы чиновников посчитали неубедительными. В ведомстве выяснили, что власти скрыли информацию об акции фонда для нуждающихся детей. «Должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению», – заключили в прокуратуре.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал наказать виновных: «Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения! Соответствующие выводы сделаны. Заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации». По словам губернатора, наказание понесут все, причастные к этой истории, «чтобы подобного впредь не повторилось»

Проверку организовала и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Как сообщили в пресс-службе детского омбудсмена, соответствующие запросы направлены в профильные ведомства, а также главе региона.

Брянск, Служба информации РИА «Новый День»

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