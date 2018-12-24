Вдова убитого в Турции посла РФ встала на защиту детей чиновников, получивших путевки от благотворительного фонда

Глава благотворительного фонда Марина Карлова вступилась за детей брянских чиновников, которые съездили в Турцию за счет организации. Она объяснила, что поездка состоялась в рамках общественно-политического проекта, речь не шла об отдыхе и лечении, а потому в нее не взяли больных детей.

«Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. Почему детей из Клинцов? Потому что это побратим города Демре. Клинцы – малая Родина Андрея Карлова, там его отец закончил школу, там похоронены его дед и бабушка. В Турции город Клинцы известен», – сообщила Карлова ИА «Брянские новости».

Фонд действительно занимается благотворительными проектами – культурными, медицинскими, образовательными, социальными, экономическими, юридическими. Оказывает психологическую помощь смешанным семьям, в том числе русско-турецким. Однако эта поездка не предполагала оздоровительной программы.

«О больных детях речи вообще не шло, – заявила Марина Карлова. – Ведь дети в Турции работали. Отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город в Демре. Почему не взяли тяжелобольных детей? Дорога из Клинцов в Москву – это восемь часов, потом пять часов – ожидание в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре и так далее. Естественно, мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей».

Ранее портал «Клинцы.Инфо» сообщил, что 50 детей отправились на отдых в турецкий город Демре за счет средств фонда имени дипломата Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей в путешествие отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы. В частности, в Турцию поехали дети мэра города Олега Шкуратова и его заместителя Людмилы Лубской. При этом чиновники искренне удивились, что их обвиняют в несправедливом распределении путевок.

В прокуратуре выяснили, что власти скрыли информацию об акции фонда для нуждающихся детей. «Должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению», – заключили в прокуратуре.

Поведение брянских чиновников осудил губернатор Александр Богомаз и пообещал наказать виновных. Кроме того, о проведении проверки объявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

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