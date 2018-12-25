Мэр Клинцов возместит фонду расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Глава администрации города Клинцы Олег Шкуратов готов оплатить все расходы благотворительного фонда на поездку детей брянских чиновников в Турцию. По его оценке, на это понадобится около 450 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, Шкуратов выступил с заявлением на совещании у губернатора Александра Богомаза. Мэр Клинцов заявил, что готов полностью возместить расходы на поездку детей государственных служащих в Турцию для того, чтобы прекратилась «травля детей в СМИ».

Сам он также был в составе делегации и принял участие в поездке за собственные средства. В разговоре с «РИА Новости» мэр уточнил, что расходы фонда, по его оценке, составили около 450 рублей.

Ранее портал «Клинцы.Инфо» сообщил, что 50 детей отправились на отдых в турецкий город Демре за счет средств фонда имени дипломата Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей в путешествие отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы. В частности, в Турцию поехали дети мэра города Олега Шкуратова и его заместителя Людмилы Лубской. При этом чиновники искренне удивились, что их обвиняют в несправедливом распределении путевок.

В прокуратуре выяснили, что власти скрыли информацию об акции фонда для нуждающихся детей. Поведение брянских чиновников осудил губернатор Александр Богомаз и пообещал наказать виновных. Кроме того, о проведении проверки объявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

В свою очередь глава благотворительного фонда Марина Карлова вступилась за детей. Она объяснила, что поездка состоялась в рамках общественно-политического проекта, речь не шла об отдыхе и лечении, а потому в нее не взяли больных детей.

Брянск, Служба информации РИА «Новый День»

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