Руководство костромского цирка заподозрено в организации торговли бесплатными билетами на спектакли Запашных (ФОТО)

В самые кассовые новогодние дни, называемые в артистической среде «чёсом», Костромской государственный цирк во главе с директором Андреем Теплыгиным рискует угодить в скандал с нарушениями в системе реализации билетов. Заместитель гендиректора Росгосцирка Михаил Смородкин уже пригрозил учреждению служебной проверкой.

После публикации материалов собственного расследования РИА «Новый День» о поразившей систему Росгосцирка коррупции, в редакцию из разных регионов страны начали поступать новые сигналы. Жители брянщины жалуются на развернутую в местном цирке рыбную базарную торговлю, а костромичи – на продажу им пригласительных билетов с пометкой «Не для продажи».

Интеллигентная пара пожилых постоянных зрителей костромского цирка, пожелавшая остаться неизвестной, удивилась, когда 5 января после возвращения домой со спектакля Запашных (речь идет о сестре Эдгарда и Аскольда Марице Запашной с сыном Даном) выяснилось, что два из трех проданных им билетов не предназначались для продажи.

Дан Запашный, фото Tvoysaratov.ru

«Поскольку мы в нашем цирке зрители постоянные, то всегда стараемся купить билеты подешевле. В этот раз мы приобретали их не в кассе, а у администратора в 46-м кабинете. Это было подано как акция «три билета по цене одного за 900 рублей», – рассказывает зритель. – Мы не против экономии, но досадный осадок остался, потому что покупка бесплатных билетов все же заставляет нас чувствовать себя обманутыми».

Замгендиректора ФКП «Росгосцирк» Михаил Смородкин пообещал разобраться в ситуации: «Если кто-то продавал пригласительные с пометкой «Не для продажи» – это повод для проверки и наказания», – заявил он корреспонденту РИА «Новый День». В распоряжении редакции оказались и другие подтверждения: бесплатные пригласительные билеты на спектакль «Короли манежа» тоже продавались за деньги из-под полы.

Зрители обращают внимание на разницу в стоимости билетов, приобретаемых в кассе государственного цирка и у администраторов. К примеру, в ноябре билеты на «Королей манежа» в один из секторов официально стоили 600 рублей, но у администратора их можно было приобрести за 385 рублей.

Собственные источники РИА «Новый День» полагают, что ценовое неравенство для потребителей может объясняться тем, что билетное хозяйство в костромском государственном цирке контролирует супруга директора учреждения Ольга Киселева, реализующая около половины всего объема билетов через аффилированных индивидуальных предпринимателей. Примечательно, что все сомнительные билеты, приобретенные через администратора цирка, маркированы дыроколом.

Поскольку стоимость билетов на спектакли утверждается московским главком Росгосцирка, возможно, в ближайшее время в костромском филиале будет проведена служебная проверка. Любопытно, что реализация сомнительной схемы стала возможна лишь после смены его руководства. Кстати, предыдущего директора, заслуженного работника культуры РФ Сергея Зябрева руководство Росгосцирка сначала пыталось уволить на основании дисциплинарных взысканий за невыполнение плановых доходов (успешно оспорены им в суде), а затем отозвали доверенность и сократили должность.

Аналогичный сценарий сейчас реализуется и по отношению к директору екатеринбургского цирка Анатолию Марчевскому. Наблюдая за сотрясающими Росгосцирк скандалами, некоторые представители регионального политического истеблишмента уже выступили с инициативой вывести местный цирк из госкомпании и передать под управление Свердловской области.

Кострома, РИА «Новый День», Максим Фадейков

Кострома. Другие новости 09.01.19

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